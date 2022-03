Perinetti: “Scudetto? Il Napoli non deve mollare. Su Insigne e Osimhen…”

Giorgio Perinetti, ex dirigente del Napoli, Roma e Palermo, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”.

“Sogno Scudetto ancora lì? Assolutamente sì, sarebbe delittuoso per il Napoli mollare in questo momento. La sconfitta con il Milan è stata deludente per quanto ha espresso il Napoli che di solito impone il gioco. Il Napoli deve superare lo shock di questa sconfitta aumentando consapevolezza e determinazione.

Insigne? Credo che voglia lasciare il segno e si carica di responsabilità, forse vuole fare di più e gli riesce di meno. Vuole fare troppo e rischia di non essere sereno.

Osimhen? Sa Spalletti come può rendere meglio. Penso che lui volesse tenere il centrocampo per lanciare il ragazzo negli spazi. I centrali del Milan hanno fatto una partita spettacolari. Il Napoli può anche non vincere lo Scudetto ma non per poca stima di sé stesso, deve giocare per vincere e anche con spavalderia e con la mente sgombra”.

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati