Perinetti: “Sconfitta con il Milan deludente, ma il Napoli non deve mollare”

Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. L’ex direttore sportivo del Napoli negli anni ’90, Perinetti ha approfondito la corsa al Tricolore, alla luce della sconfitta della squadra partenopea con il Milan: “Sogno Scudetto ancora lì? Assolutamente sì, sarebbe delittuoso mollare in questo momento. La sconfitta con il Milan è stata deludente per quanto ha espresso il Napoli, che di solito impone il gioco. Il Napoli deve superare lo shock di questa sconfitta, aumentando consapevolezza e determinazione...”.

Il diesse poi ha voluto affrontare la situazione di Lorenzo Insigne: “Credo che voglia lasciare il segno e si carica di responsabilità. Forse vuole fare di più e gli riesce di meno. Vuole fare troppo e rischia di non essere sereno...”.

Sulla centralità di Victor Osimhen nel progetto tecnico-tattico del Napoli, queste le considerazioni di Perinetti: “Sa Spalletti come può rendere meglio. Penso che lui volesse tenere il centrocampo per lanciare il ragazzo negli spazi. I centrali del Milan hanno fatto una partita spettacolari. Il Napoli può anche non vincere lo Scudetto ma non per poca stima di sé stesso, deve giocare per vincere e anche con spavalderia e con la mente sgombra!”.

