Perillo: “La Coppa d’Africa può fare molti danni al Napoli”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Antonello Perillo, dirigente TGR Campania, soffermandosi sul Napoli ed il Napoli femminile.

“Calcio femminile? Non ho avuto modo di vedere Juve-Napoli”

“Ma il presidente Carlino per fare uno sfogo del genere vuol dire che un motivo c’è visto che è una persona di altissimo profilo. Insigne? Non penso che andrà lì a giocare, per il suo valore merita di finire la carriera a Napoli o addirittura in una squadra di un livello superiore. In questo momento della stagione è utile il turnover? Adesso è costretto a farlo anche perché la squadra gli scoppierebbe tra le mani, Ospina-Meret è il ballotaggio che meno mi importa visto che fanno meno chilometri a partita, in altri ruoli è fondamentale. Lozano è quasi nel pieno della forma fisica e non solo si può alternare con Politano ma in alcuni casi anche con Insigne“.

Perillo procede: “Coppa d’Africa? Mi preoccupa”

“Non perché il Napoli non abbia giocatori ma starebbero fuori le 3 colonne di questa squadra vale a dire Koulibaly, Anguissa e Osimhen senza dimenticare l’ottimo Ounas”.

