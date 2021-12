Perdere così fa male, ma pretendere di più dal Napoli era impossibile

Questa sera abbiamo visto il solito Napoli, identico nelle intenzioni. Eppure profondamente differente nelle scelte. In effetti la partita con l’Atalanta ha espresso nel miglior modo possibile il concetto di variabilità connessa all’evento agonistico.

Nel senso che gli azzurri si sono trovati a dover cambiare alcuni dei loro interpreti principali proprio al cospetto di una delle squadre più in forma della Serie A.

I tanti infortuni, pertanto, hanno costretto Spalletti a creare nuove situazioni. Cosa che ha fatto con quella creatività istrionica, tipica del personaggio.

I numeri non raccontano tutto

Sorprendo un po’ tutti, infatti, l’allenatore toscano ha schierato il Napoli con quello che, a prima vista, sembrava davvero un 3-5-2.

Di Lorenzo centrodestra, Rrahmani e Juan Jesus centrosinistra, supportati ai lati da Malcuit e Mario Rui. Con Zielinski, Lobotka ed Elmas in mezzo al campo. Là davanti, Mertens e Lozano.

In realtà, in fase di possesso palla, l’esterno sinistro entrava dentro al campo. Lasciando l’ampiezza alla mezz’ala. Mentre una delle punte si abbassava tra linee, venendo incontro al portatore per ricevere lo scarico e favorire lo scorrimento dell’azione offensiva.

Cercando insistentemente i movimenti coordinati verso l’interno della squadra, i partenopei hanno tentato comunque di offrire un calcio propositivo. Circostanza nient’affatto scontata. Idonea però a contraddire i luoghi comuni sulle presunte differenze tra titolarissimi e panchinari più o meno di lusso.

Sostanzialmente hanno scelto di sviluppare un possesso identico nei princìpi. Ma in virtù di processi esecutivi differenti. Atteggiamento coerente con il bagaglio tecnico-tattico impresso al gruppo in questi mesi dall’uomo di Certaldo.

Una valigia nuova da portarsi appresso in questo nuovo viaggio, senza alcuni tra i suoi migliori giocatori.

La qualità è niente senza attenzione

Nondimeno il Napoli è stato reattivo, prendendosi il controllo del pallone e la supremazia territoriale.

Una costante ed efficace manipolazione delle linee di pressione nerazzurre, attraverso una uscita dal basso favorita dall’uso delle ampiezze con giocate non tradizionali. Ovvero ricorrendo soltanto ai “quinti”.

Elmas non si è affatto ribellato contro la sua natura di tuttocampista, che canta e porta la croce. Anzi, s’è adattato ad attaccare la profondità, come le volte in cui agisce da esterno a piede invertito.

Anche stasera Lobotka ha mostrato di essere un metodista vero, non solo per le funzioni ricoperte. Ma per la capacità straordinaria di ripulire ogni pallone gli passasse vicino.

Lo stesso Zielinski ha disputato una gara di grande concretezza come non sempre gli abbiamo visto fare. Specialmente a supporto dei compagni, durante la costruzione arretrata.

Mai banale pure Mertens, in controllo totale dello spazio sulla trequarti orobica; nonché una disponibilità a cucire il gioco da consumato gregario.

Un incubo nato dalla poca aggressività

Insomma, il lettore che ha avuto la costanza di arrivare fino a questo punto del racconto, si starà certamente domando perché il Napoli abbia perso, se ha giocato talmente bene.

Semplice, le grosse difficoltà mostrate dagli azzurri nel contrastare la manovra dell’Atalanta sono lo specchio di una squadra che non è riuscita ad assorbire con i suoi centrocampisti gli inserimenti lunghi delle mezz’ali avversarie, come in occasione del 2-2.

Tantomeno, ha compreso come disinnescare i movimenti fuori linea di Zapata. Che fino a quando ha fatto a sportellate con Rrahmani non ha visto una palla.

Ma ha interpretato alla perfezione il suo ruolo di centroboa, che si smarcava lontano dal cono di luce centrale, favorendo i compagni che arrivavano a rimorchio e calciavano liberamente a rete.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati