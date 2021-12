Perchè Mertens non deve essere considerato un “caso” spinoso

L’impressione che all’ombra del Vesuvio c’è qualcuno che stia cercando a tutti i costi di creare artificiosamente un “caso” Mertens non appare affatto peregrina. In effetti, quando le cose non vanno benissimo per la squadra, l’ambiente partenopeo è portato a deprimersi facilmente. Dando così voce a quello zoccolo duro di complottisti, che tenta sempre di giustificare i risultati negativi, attribuendone colpe e responsabilità a motivi meramente extracalcistici.

Una sparuta minoranza, che tuttavia, fa sentire in maniera assordante la propria voce. Magari pure alimentata ad arte da chi trae benefici di qualche tipo, mistificando nell’ombra verità assolute. Che, invece, risultano null’altro che opinioni di carattere personalissimo.

Basta strumentalizzazioni

All’atto pratico, sembra davvero che la vicenda legata al rinnovo di Mertens venga strumentalizzata dal Puparo di turno, al punto tale da generare una “mmesca Francesca”. Espressione gergale, tipica del dialetto napoletano, riferita alla tradizionale pratica di mischiare diversi tipi di pasta. Usanza diffusissima agli inizi del ‘900, quando, per ragioni economiche, la pasta veniva venduta sfusa. Ed i rimasugli dei vari formati venivano riversati in un unico contenitore. E dopo venduti ad un prezzo assai conveniente per i meno abbienti.

Ecco, mischiare nello stesso calderone le valutazioni di carattere tecnico-tattico con le strategie aziendali finisce per incancrenire la situazione. Veicolando nei tifosi l’idea malsana che Mertens venga sostituito costantemente da Spalletti sulla base di un preciso input societario.

L’allenatore, quindi, perdurando l’assenza per chissà quanto tempo ancora di Victor Osimhen, si priverebbe con una certa frequenza del principale terminale offensivo del Napoli, onde evitare che il belga possa incrementare il suo record.

Praticamente qualcuno in città sostiene la teoria per cui il tecnico di Certaldo si priva consapevolmente dell’attaccante più prolifico di sempre (137 gol) in maglia azzurra perchè, qualora il belga dovesse continuare a segnare, poi potrebbe vantare un ipotetico credito nei confronti della società. Siamo seri…

Come sempre, manca chiarezza

In ogni caso, bisogna fare chiarezza. Partendo da fatti inconfutabili. Che Ciro vada per i 35 anni è innegabile. Al contempo, il suo rapporto con il club scade a giugno 2022. Pensare, a questo punto della stagione, senza aver raggiunto nessuno degli obiettivi prefissati dalla proprietà, in primis la lucrosissima qualificazione alla prossima Champions League, che De Laurentiis proponga il rinnovo a Mertens è veramente utopico.

Il motivo è incontrovertibile: il 17 giugno 2020 – nella stessa serata in cui la squadra di Gattuso vinse la Coppa Italia contro la Juventus – Mertens firmò un biennale che prevedeva, oltre a un ingaggio con bonus vicino ai 5 milioni netti, anche una opzione a favore del Napoli, che avrebbe potuto esercitarla allungando di un ulteriore anno il contratto in essere. Ovvero, fino al 2023.

Immaginare che la proprietà, di fronte a un crollo degli introiti, voglia mettere al centro del progetto futuro un “vecchietto”, seppur arzillo, cozza apertamente con il modus operandi del presidente. Fortemente intenzionato a programmare un decisivo ridimensionamento del monte ingaggi.

Insomma, chi va a scadenza, può trovarsi sicuramente una destinazione a lui gradita. In alternativa, potrebbe sottoscrivere un nuovo rapporto, ma a cifre assai inferiori rispetto a quanto percepito finora!

Mertens è ancora una opportunità

E’ presto comunque per disegnare scenari romantici in prospettiva futura. Mertens dirigente in giacca e cravatta, figura di spessore che rappresenti il Napoli a livello internazionale; nonchè idoneo a fare da cuscinetto tra lo spogliatoio e la stanza dei bottoni dirigenziale.

Il ritorno in campo di Osimhen in maglia azzurra è talmente nebuloso, che solamente Dries può togliere le castagne dal fuoco ad una squadra che, improvvisamente, s’è impantanata nelle sue paure. Dunque, niente scarpini da appendere al fatidico chiodo. Non adesso, almeno.

Il belga serva come il pane a Spalletti. Che però deve necessariamente preservarlo. Tutelarne al massimo l’integrità fisica, gestendone il minutaggio (quasi…) scientificamente. Guai se dovesse fermarsi per infortunio. La coperta è corta. Con soltanto Petagna a completare il reparto, un semplice raffreddore si trasformerebbe in una iattura.

Illusorio sperare che a gennaio la proprietà ponga rimedio. Come chimerico è far credere che le premature uscite dal campo di Mertens abbiano il placet dalla Tribuna d’Onore del Maradona. Spalletti è sì un aziendalista. Ma lontanissimo dai tanti “yes man” che gravitano dalla parti di Castel Volturno.

