Perché l’identikit di Conte si sposa perfettamente con la progettualità del Napoli, al netto del primato

Antonio Conte, oltre a rappresentare con grande coerenza un certo tipo di gioco, possiede un senso della leadership decisamente fuori dall’ordinario. Non a caso, è stato capace di riportare subito il Napoli ad alti livelli, nonostante gli azzurri venissero da una stagione fallimentare. Poi è innegabile che i risultati finiscano per esaltare o cancellare qualsiasi cosa: basta un istate, infatti, per mutare il giudizio su una squadra.

Ovviamente, succede pure all’ombra del Vesuvio, dove in tanti magari dimenticano i motivi per cui in estate fu deciso di fare all-in su un allenatore col suo curriculum, senza alcun sé o ma che potesse mettere in dubbio la scelta compiuta dalla società. Ma il primato condiviso con l’Atalanta sembra far dimenticare a tifosi e addetti ai lavori l’idea della progettualità affidata all’Uomo del Salento.

Adattarsi è il nuovo must

La realtà, però, deve necessariamente trascendere dalla posizione in classifica. Che non dimentichiamolo mai, mantiene un grosso asterisco. Perché l’Inter ha una gara in meno. Per cui solo dopo il recupero contro la Fiorentina sarà possibile leggerla nella sua completezza. In ogni caso, l’influenza esercitata finora da Conte sui destini dei partenopei è sotto gli occhi di tutti. Poiché ha avuto la sensibilità di coniugare pragmatismo e raffinatezza difensiva. Con la conseguenza pratica che il Napoli appare in grado di sviluppare stili di gioco anche assai diversi tra loro. Adattandosi all’avversario di turno.

Prendiamo ad esempio i tre punti conquistati col Venezia, arrivati grazie agli inserimenti dalla panchina, e relativo cambio di modulo, che hanno permesso di schierare un ipercinetico e verticale 4-2-3-1. L’ingresso di Politano e Raspadori, nonché lo spostamento di Neres a sinistra, in quello che attualmente rimane il suo habitat naturale, ha ridisegnato il tradizionale 4-3-3 di riferimento. Con gli esterni che acceleravano rapidamente verso la porta di Stankovic, schiacciando inesorabilmente i lagunari a ridosso dell’area di rigore. Mentre nel primo tempo gli azzurri avevano interpretato il solito canovaccio, fatto di inestricabile palleggio. Nondimeno, condotto a ritmi lenti. Quindi, privo di intensità, tanto nel pressare alto (una caratteristica che ultimamente stava contaminando i principi della fase di non possesso), quanto nell’esplorare la profondità.

Quel che è certo, per indole e impostazione ideologica, gli uomini di Conte, pur concedendo qualche occasione di troppo, difficilmente prendono gol. Un’abilità fondamentale per chi ha ambizioni e velleità di alta classifica. Significa avere grande equilibrio in entrambe le fasi, frutto di efficienza e organizzazione tattica. Tutte cose che ha contribuito ad acuire la mentalità del tecnico salentino.

