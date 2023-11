Nessuno sa bene cosa aspettarsi del “nuovo” Napoli di Walter Mazzarri, ex mai dimenticato all’ombra del Vesuvio. Eppure il suo ritorno, in un momento molto delicato per la stagione degli azzurri, ha generato subito un rinnovato entusiasmo.

A incuriosire tifosi e addetti ai lavori la strategia cui ricorrerà il traghettatore scelto da De Laurentiis per portare stabilità tattica e rinnovata fiducia emotiva in uno spogliatoio smarritosi progressivamente durante la gestione Garcia.

Il francese aveva ormai trasformato il rapporto con l’ambiente in un vero muro di gomma, innescando una logorante battaglia di resistenza tra le sue idee ed il gruppo, che ha conseguentemente creato una netta frattura, culminata con l’esonero.

Ma se Garcia aveva finito per svilire la squadra che aveva vinto lo Scudetto, ignorandone bellamente peculiarità tecniche e principi di gioco, Mazzarri punterà proprio sulla voglia di rivalsa di chi, solo qualche mese fa, ha letteralmente dominato la concorrenza, in Serie A e Champions League. Convinto che il Napoli sia meno scarso di come l’abbiano dipinto finora.

Tutto questo per dire che, al netto di un evidente calo nel rendimento rispetto alla scorsa annata, attualmente i Campioni d’Italia non sono inferiori alle “strisciate”.

Dunque, il primo compito dell’allenatore toscano sarà restituire credibilità e autostima agli azzurri in ottica campionato. Oltre a inseguire per lo meno il quarto posto, obiettivo minimo per cui questa squadra è stata costruita.

Insomma, avendo (almeno inizialmente…) l’etichetta di mero “traghettatore”, Mazzarri non dovrà inventarsi assolutamente nulla. Piuttosto che proporre nuove idee, lavorerà invece adattandosi alle caratteristiche dei suoi giocatori, in modo da valorizzarne i pregi e metterne in ombra i difetti.

Del resto, è un allenatore sobrio e pragmatico, sicuramente capace di riprendere un discorso che sembrava interrotto dopo la vittoria dello scudetto. Un percorso di cui rimaneva davvero poco con Garcia alla guida.

