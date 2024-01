Perchè Dragusin ha stregato il Napoli

Non è passata nemmeno una settimana di calciomercato ed il Napoli ha già piazzato un colpo funzionale ad alzare la qualità del suo organico, prendendo Mazzocchi. Una risorsa assai efficace, perchè può entrare subito nelle rotazioni, come alternativa a Di Lorenzo. Oppure per cambiare in corso d’opera il sistema di gioco, lavorando a tutta fascia.

Talvolta il cd. “mercato di riparazione” celebra il grottesco: affari assurdi, portati avanti con l’evidente intenzione di coprire gli errori grossolani compiuti in estate. In questo scenario non rientra sicuramente l’operazione imbastita con l’Udinese per Samardžić. In via di perfezionamento, nonostante qualche piccola incomprensione (superabile…) col padre-manager. Gli azzurri si sono buttati su una mezzala qualitativa, avendone un disperato bisogno, volendo anticipare gli eventi, cioè cosà accadrà poi a fine campionato. Con Zielinski che si svincola, per forza di cose urge anticipare i tempi e battere la concorrenza. Insomma, questa sessione non solo deve aggiungere consistenza tecnica alla rosa. Ma anche iniziare a programmare l’annata che verrà.

E’ pur vero che l’unico modo per imprimere una svolta a un campionato che per il momento vede i Campioni d’Italia lontani da poter aspirare legittimamente a qualificarsi in Champions League, sembra essere subordinato all’arrivo di un difensore centrale. La retroguardia partenopea, infatti, è lontanissima parente del reparto solido e difficilmente perforabile che ha contribuito a favorire la vittoria dello scudetto.

Al netto dell’infortunio, Natan non ha convinto nemmeno un pò, dimostando di essere l’uomo sbagliato nel posto sbagliato. Un giudizio frutto di prestazioni pessime, accompagnatre dalla sgradevole sensazione che non sia affatto pronto per la Serie A. Mentre Juan Jesus, Ostigard e Rrahmani, senza Spalletti che ne scandisse il lavoro settimanale, nonchè orfani della guida di Kim, hanno deluso tremendamente le aspettative di critica e tifosi.

Il nome che circola per questo ruolo con maggiore insistenza rimane quello di Dragusin. Del rumeno si parla bene da un pò: un giovane difensore, molto promettente, che non ha trovato spazio nella Juventus, dov’è cresciuto calcisticamente, facendo la tradizionale gavetta formativa dall’Under 17 fino all’Under 23. Prima di andare alla Salernitana e adesso al Genoa. C’è da fare un investimento importante, tra i 25 ed i 30 milioni di euro, che dalle parti di Castelvolturno vorebbero limare, inserendo una o due contropartite tecniche: Zanoli e/o lo stesso Ostigard.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati