Perché conviene tenersi Osimhen, visto quello c’è in giro

L’arrivo in ritiro di Victor Osimhen, rigorosamente accompagnato dal suo agente, lascia presagire novità circa il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025. Del resto, Aurelio De Laurentiis intende vincolare il nigeriano in maglia azzurra almeno per altri due anni. Proponendogli un sostanzioso adeguamento dello stipendio, fino a 6.5 milioni di euro più bonus. Oltre a fissare una clausola per liberarlo a partire dall’estate 2024. Mentre Roberto Calenda punta a strappare per il suo assistito condizioni generali in linea con la stima che il Napoli ha dato al cartellino del centravanti, valutato intorno ai 200 milioni di euro.

Chi storce il naso davanti al progetto del club partenopeo, che così facendo rischia di alzare drasticamente il monte ingaggi a distanza di un anno dal piano di ristrutturazione teso invece a calmierarne i costi di gestione, fa una lettura essenzialmente finanziaria dell’intera operazione.

Al contrario, sarebbe da criticare il tipo di strategia messa in atto, per esempio, dalla Juventus su Lukaku. Un ingaggio tutt’altro che prospettico, che denota una evidente necessità della direzione sportiva di orientarsi verso un profilo immediatamente spendibile, per affidabilità e rendimento. Uno scenario in cui Giuntoli sta avallando la scelta di cedere un attaccante appena 23enne come Vlahovic, con margini di crescita inesplorati, preferendogli lo “stagionato” belga ultratrentenne. Magari entrato già nella fase calante della carriera.

Probabilmente, non siamo di fronte a carenza di idee del nuovo diesse bianconero. Bensì, a limiti di natura economica, strettamente connessi a improcrastinabili tagli al bilancio non proprio in salute. In soldoni, Giuntoli ha in mente un affare semplice: cedere Vlahovic al PSG in cambio di un’ottantina di milioni. Quindi girarne 37 e mezzo (più due e mezzo di bonus) al Chelsea per Lukaku. Guadagnando in un colpo solo quei 40 milioni, che servirebbero a ripianare un terzo del buco di bilancio da 120 milioni.

In astratto, dunque, per tentare di tornare alla grandezza di un tempo, vendere uno dei pochi giocatori della rosa gratificato da un valore di mercato ancora alto, rimpiazzandolo poi con l’usato sicuro, rappresenta l’unica soluzione, vista l’assenza degli introiti della prossima Champions League.

Ma il dilemma filosofico-manageriale che angustia la dirigenza della Vecchia Signora è ben lontano dal dibattito animato nelle segrete stanze di Castelvolturno circa la situazione di Osimhen. Il Napoli non deve speculare oltremodo sul cartellino del nigeriano, perché non ha perdite a bilancio da compensare con una lucrosa plusvalenza di mercato.

Inoltre, il taglio agli stipendi ha generato un discreto equilibrio finanziario, funzionale a mantenere una certa sostenibilità a medio/lungo termine, con la squadra che può continuare a perseguire nei prossimi anni l’ambizione di rimanere nella parte altissima della classifica.

Ovviamente, davanti a una offerta mostruosa, sarebbe illogico mettersi di traverso e fare ostruzionismo. A quel punto, però, incassata la lauta prebenda, bisognerà tamponare la falla in organico. Con la consapevolezza che 200 milioni di euro consentono comunque investimenti importanti.

