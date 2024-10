Perché Conte non è un allenatore come gli altri

Il Napoli arriva alla seconda sosta per le Nazionali sull’onda lunga del primo posto in classifica, che ha generato un grande entusiasmo nell’ambiente partenopeo. Ovviamente, niente di definitivo. Il campionato è ancora lunghissimo. In ogni caso, appare evidente che il lavoro fatto in estate stia producendo risultati in linea con le ambizioni dei tifosi. Grazie anche alla scelta della proprietà di affidarsi a una guida forte in panchina. I meriti di questa rinascita vanno ascritti proprio all’Uomo del Salento. Innegabile, infatti, come il gruppo riconosca la leadership di Antonio Conte, il profilo ideale per ricostruire innanzitutto emotivamente i giocatori disfunzionali della stagione post scudetto. Così, i destini di quella squadra, troppo simili a una accozzaglia dal rendimento improvvisato e dal gioco raffazzonato, hanno cambiato decisamente faccia. Certificando il ritorno ad alti livelli degli azzurri.

Chi pensava che all’ombra del Vesuvio il tecnico salentino avesse imposto il proprio stile di gioco, riconoscibile da chiunque segua il calcio da tempo immemore, sta cominciando a ricredersi. Perché la realtà del Napoli attuale è decisamente più sfumata, frutto di contaminazioni tattiche magari momentanee. Che però hanno suggerito un cambio di spartito in corso d’opera. Così, sorprendendo solo quelli che l’avevano etichettato con una certa superficialità come un rigoroso sostenitore del 3-5-2 o comunque sue derivazioni (il 3-4-2-1), Conte sta smentendo questo racconto dalla trama sin troppo semplicistica.

Dinamismo e adattamento

Il bello è che adesso la linea a tre, che come da tradizione diventa a cinque in fase difensiva, non pare più la specialità della casa. Una netta inversione di tendenza che accomuna il Napoli di oggi a quello visto negli ultimi anni. Anche se, per onestà intellettuale, rispetto al classico 4-3-3, bisogna riconoscere al tecnico salentino il merito di aver issato gli azzurri in vetta alla classifica attraverso interpretazioni maggiormente sfumate. Decrittando quindi in maniera fluida tale sistema. L’essenza del discorso è schierare la squadra con un modulo di base, sviluppando poi le due fasi in cui si articola il match sulla scorta di un grande dinamismo. E soprattutto, adattandosi all’avversario di turno.

Sottopalla il Napoli diventa equilibrato: solido fisicamente ed accorto nella copertura degli spazi. Grazie al sacrificio di tutti, Top Player (presunti) o meri comprimari, convinti dall’allenatore ad accantonare un briciolo del proprio ego calcistico, in funzione del bene collettivo. Ecco che in ogni partita c’è un protagonista conclamato. Contro il Como, per esempio, Politano ripiegava costantemente per assorbire il lavoro in ampiezza svolto da Fadera. La conseguenza pratica era la necessità di ridisegnare la squadra sulla scorta di un ermetico e compatto 5-4-1.

Questa mossa dall’indole conservativa ha consentito a Conte di riuscire a sopportare l’intenso e fascinoso giropalla imposto nel primo tempo dagli uomini di Cesc Fàbregas. Determinando l’accoppiamento in fascia tra l’ex Sassuolo e l’esterno gambiano, dotato di gamba tonica e discreti fondamentali. Ed al contempo, favorire lo scivolamento interno di Di Lorenzo, che da braccetto si associava a Nico Paz, marcandolo direttamente mentre Lobotka, raddoppiandolo, gli sporcava ogni traccia di passaggio pulito. Soluzioni che hanno contribuito a disinnescare la spavalderia dei lariani.

Fluidità e non radicalismo

E pensare che in avvio di stagione Conte aveva utilizzato il 3-4-2-1, meno orientato al possesso palla, con gli esterni d’attacco che stringevano molto la posizione, diventando dei veri trequartisti a sostegno della punta. Poi dal mercato è arrivato McTominay, un profilo in grado di oscillare efficacemente tra centrocampo e ultimi sedici metri. Da quel preciso momento, Conte ha dato fondo a un innovativo trasformismo. Palesando all’intera Serie A quanto pregiudizio abbiano quelli che lo considerano ancora un estremista. Il Napoli, dunque, rappresenta una sorta di nuovo corso intrapreso nel suo viaggio professionale. Una flessibilità tattica, abbinata alla capacità di sperimentare. Forse pure correggersi.

Questo non significa che Conte sia cambiato totalmente. Del resto, a caratterizzare la sua quotidianità a Castelvolturno c’è il lavoro duro e la solerte applicazione di principi ben definiti: motivi principali per cui viene annoverato tra i Top Coach europei. Insomma, il medesimo approccio che in passato sembrava averlo radicalizzato esclusivamente sui principi del 3-5-2. E che adesso gli hanno permesso nell’arco di poche settimane di rigenerare letteralmente una squadra disastrosa l’anno scorso. Non era scontato che ci riuscisse in pochi mesi.

