Perché Ambrosino sembra fatto per il grande calcio

Al Napoli non mancano certo i giovani di valore. Probabilmente, visto il livello altissimo delle ambizioni perseguite dal club, il talento, da solo, non è sufficiente per sbarcare in pianta stabile nel gruppo di Spalletti.

Insomma, nonostante la Serie A sia un contesto difficile, la sensazione che manchi il coraggio di puntare decisamente su risorse alternative ai Top Player (o presunti tali…) non appare affatto campata in aria.

Eppure ci sono giocatori tipo Giuseppe Ambrosino, che pur non avendo ancora esordito in campionato, hanno già veicolato in tifosi e addetti ai lavori l’impressione di potersi legittimamente misurare con i “grandi”. Non a caso, il centravanti partenopeo ha meritato sul campo, a suon di gol, la convocazione per l’Europeo Under 19.

Ambrosino trascina l’Under 19

In Slovacchia, Carmine Nunziata, ha orientato le sue scelte offensive, privilegiando proprio il classe 2003 del Napoli. Che ha ricambiato abbondantemente la fiducia accordatagli nelle prime due gare della rassegna continentale, spostando letteralmente gli equilibri a favore degli Azzurrini

Il Commissario Tecnico dell’Italia, infatti, ha disegnato un tridente atipico, costruito per esaltare il movimento tra le linee dell’empolese Tommaso Baldanzi, un trequartista dalle indubbie qualità tecniche. Cui affianca un giocatore che lavora molto per la squadra in fase di possesso, il milanista Marco Nasti.

Individuando, quindi, in Ambrosino il centravanti fisicato ed esplosivo, abile ad andare in verticale e tenere costantemente in allarme la linea difensiva altrui. Anche in virtù della propensione ad allargarsi, rendendo agevole la ricezioni. Portare palla, fermarsi per nasconderla. E dopo strappare di nuovo, puntare l’avversario.

Tutte cose che l’attaccante della Primavera napoletana fa, controllando benissimo il corpo, dall’alto del suo metro e (quasi…) novanta.

Al debutto contro la Romania, è stato quello maggiormente pericoloso, ingaggiando un duello personalissimo con Popa. In un paio di occasioni, solamente la bravura del portiere ha impedito ad Ambrosino di timbrare il cartellino.

I tre punti sono comunque arrivati grazie a Baldanzi, ed al romanista Cristian Volpato, che risponde al momentaneo pareggio di Andronache.

Poi è toccato ai padroni di casa della Slovacchia cedere il passo all’Italia. Grazie alla rete realizzata dal 18enne originario di Procida. Che ha dato un saggio della naturalezza con cui sente la porta, attraverso una rasoiata mancina, perfetta per coordinazione, lui che non è un sinistro naturale.

Oltre che pesantissima, poichè proietta l’Under 19 direttamente in semifinale. Ed al contempo, consente di strappare il ticket per i Mondiali Under 20 in Indonesia del prossimo anno.

Dove migliorare per salire di livello

Finora Ambrosino ha dimostrato una disinvoltura fuori dal comune con i pari età. Adesso l’incognita maggiore che attanaglia il Napoli riguarda la capacità che possa reinventarsi in un contesto decisamente assai più competitivo del campionato Primavera.

Dove, con la squadra di Nicolò Frustalupi, determinava, approfittando di tecnica abbinata a doti fisiche, che permettevano al Napoli di sottrarsi alla pressione, facendo respirare la manovra nei momenti complicati.

Valorizzando, dunque, al massimo il lancio lungo dalle retrovie, in cui saltava per contendere il possesso: la classica situazione dove chi è pavido e timoroso rifugge dal contatto. Al contrario del “numero nove” partenopeo, sempre pronto a fare a sportellate e contendere i rimbalzi.

Insomma, l’unico dubbio per considerare Ambrosino un calciatore effettivamente in rampa di lancio attiene quella caratteristica che distingue i “fenomeni” giovanili da chi, invece, riesce a ritagliarsi un posto al sole al piano di sopra.

Cioè, quella spiccata indole al gioco associativo – abbassarsi in fase di non possesso o fare la sponda per i compagni -, che mixata al fisico da corazziere, lo renderebbe sicuramente una combinata micidiale nell’interpretare il ruolo in chiave moderna.

La parola al mercato

Ambrosino arriva alle soglie della Prima Squadra in un momento storico particolare. La politica della proprietà, tesa al drastico ridimensionamento del monte ingaggi potrebbe essere funzionale a dare una nuova forma all’organico.

Così, malgrado i soliti ben informati in tema di mercato raccontino di come gli abbiano messo gli occhi addosso almeno tre squadre (Spezia, Bari e Avellino), all’orizzonte si profila un incastro perfetto: consentire a Spalletti di lavorare sul ragazzone, quel tanto che basta da svilupparne interamente il potenziale.

