Per un Napoli al top, scatta la missione Milan

Per Luciano Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia, il Napoli è al top della condizione per affrontare il Milan.

Recuperati gli uomini migliori, compreso Lozano, ci sono tutti gli ingredienti per giocarsi la partita al 100%. Elogio ai rossoneri da parte del tecnico azzurro per il lavoro svolto da Pioli e dal suo staff. In particolare complimenti per Massara, col quale condivise gli anni capitolini.

Nel ricordare le sfide leggendarie di fine anni 80, l’allenatore partenopeo chiede anche la benedizione di Maradona, oltretutto per l’occasione il Napoli indosserà la maglia col volto di Diego sul petto, motivo in più per rievocare anche sul campo le magie di un tempo.

Anche il pubblico da parte sua si unisce alla squadra, curve in sintonia per tifare dal primo all’ultimo minuto, come in quel San Paolo di tanti anni fa, che faceva tremare le gambe agli avversari.

Emblematiche le parole della vigilia

“Io non sono bravo“, sottolinea Spalletti, “il merito è sempre dei calciatori, il mio compito – dice il tecnico -, è quello di tirare fuori il meglio rispetto al materiale che si ha a disposizione“. Non vuole parlare di scudetto, il Mister, perché le partite da giocare sono tante e gli avversari sono molto importanti. Ma di una cosa è sicuro, che in questo momento nessuno ha più motivazioni del Napoli.

Più impatto fisico dovrà avere la squadra, secondo il tecnico toscano, perché gli avversari hanno caratteristiche molto simili a quelle azzurre, capaci di essere corti giocando dal basso, ma anche di giocare in profondità ribaltando l’azione velocemente, stessa bravura che dovrà avere il Napoli sfruttando le sue qualità principali.

“Dobbiamo essere un po’ sognatori“, ha ribadito Luciano, per l’opportunità che si ha davanti agli occhi, sottolineando come il gruppo sia ben consapevole dell’opportunità che hanno e di come ci si sia allenati molto bene durante la settimana, grazie alla presenza di quasi tutti gli effettivi.

Pioli a Napoli per sfatare un tabù

Pioli non ha mai battuto Spalletti e lo ha evidenziato in questa vigilia, sottolineando come prima o poi lo farà, un assist a porta vuota per l’allenatore del Napoli, nel ribadire come è sempre meglio il poi che prima.

Battute a parte, in conclusione di intervista si parla della crescita di Elmas, del suo ruolo ideale dietro le punte e di come debba migliorare quando viene impiegato da esterno, per raggiungere il livello di giocatore importante.

Anche due parole su Lobotka, per lui intero lavoro settimanale di reintegro che lascia prevedere una maglia da titolare, infine conferma per Lozano nella lista dei convocati.

In conclusione nel ricordare le parole dei grandi ex del passato che giocarono queste grandi sfide, Mister Spalletti, sottolinea ancora una volta, di come anche questo gruppo voglia diventare immortale nel cuore della gente, con la consapevolezza che la squadra è al completo e sta molto bene per proseguire la corsa.

