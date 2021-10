Per tutti quelli che… “Ho visto Maradona”: tanti auguri Diego!

“I compleanni erano sempre uguali. Non avevamo tanti regali, però il cioccolato non mancava mai. Mia madre faceva uno forzo disumano. Invitavamo ai miei amici del quartiere. Oggi lo racconto alle mie figlie che restano incantate. Glielo racconto per portarle alla realtà. Se oggi hanno tutto, devono sapere che esistono bambini, come il loro padre, che non hanno tanti regali. Devono dare valore ad ogni bambola che regaliamo loro. Io ho sempre desiderato avere una bicicletta. Il bambino più ricco del quartiere che aveva la bicicletta non ci faceva mai fare un giro. Che puntiglioso!“.

Era il 1995, Diego Armando Maradona compiva 35 anni, e fu proprio in questa occasione che rilasciò una bellissima intervista a Susana Gimenez nel programma “Hola Susana!”, nella quale raccontò molto della sua infanzia, in particolar modo di come i suoi compleanni cambiarono nel corso della vita: da feste senza regali a candeline soffiate sul campo da calcio.

Ed è in onore del suo 61° compleanno che l’AFA (Asociacion de Fùtbol Argentino) ha deciso di rendergli omaggio.

“L’azione, da svolgersi su tutti i campi del calcio argentino, consisterà nell’entrata in campo dei giocatori con una maglietta con il suo volto e i capitani delle squadre indosseranno al braccio una fascia celeste e bianca con la iconica sagoma di Maradona. Tutte le squadre delle partite professionali AFA si fermeranno al 10 minuto per fare un grande applauso. Inoltre si aggiungeranno i campionati di calcio infantile e i tornei amatoriali“.

Anche il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ha deciso di ringraziare Maradona sottoscrivendo un decreto governativo nel quale viene dichiarata “patrimonio nazionale argentino” la casa nella quale nacque D10s, al civico 523 di Calle Azamor nella bidonville di Villa Fiorito, in quanto questa “rappresentò per lui, durante tutta la sua vita, la fedeltà alle proprie origini e il legame profondo che lo univa alla sua famiglia“.

La statua omaggio di Ceci

Certamente anche in Italia non mancheranno gli omaggi, tra cui uno dei più sentiti quello di Stefano Ceci, socio e amico di Diego dal 2000, il quale ha deciso di regalare al Napoli una statua di Maradona, del valore di 80mila euro interamente finanziata da lui.

Queste le dichiarazioni rilasciate a “La Repubblica” da Ceci.

“Il mio dono alla città e alla memoria della persona più importante della mia vita”. Una statua in bronzo dorato, a grandezza naturale, alta un metro e 67 come il mio fraterno compagno ritratto ai tempi del mondiale messicano. La mano sinistra e il piede sinistro sono stati riprodotti in 3D usando il calco. “Diego diceva: io sono napoletano dal giorno in cui sono arrivato qui. E sulla statua ci sarà scritto proprio questo: “Anch’io sono napoletano”. La esporremo allo stadio Diego Armando Maradona il 28 novembre, prima di Napoli-Lazio. La metteremo a centrocampo, poi sarà sistemata negli spogliatoi, nel punto dove gli arbitri incontrano i giocatori, così potrà essere vista in tivù prima di ogni partita…”

Inevitabilmente oggi, per tutti i tifosi del Napoli, sarà una giornata velata da una leggera malinconia, che non deve redimerci dall’inviare, ovunque sia, il più sincero augurio al nostro D10S.

