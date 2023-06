Per Sport Mediaset ormai e corsa a due per la panchina del Napoli: ” Sousa accordo di massima, ma non e chiusa la pista Galtier…”

Il Napoli dopo aver salutato Luciano Spalletti è in cerca di un nuovo tecnico. Tre le tante notizie trapelate nelle ultime ore, sono ormai due le candidature che sembrano avvicinarsi sempre più alla panchina partenopea: Paulo Sousa insidia Galtier.

Di seguito ecco quanto scritto al riguardo dai colleghi di Sport Mediaset: “Quella per la panchina del Napoli si è ormai trasformata in una corsa a due. Il casting di De Laurentiis si è infatti ridotto fino a includere, di fatto, soltanto una coppia di nomi: quello di Paulo Sousa e quello di Christophe Galtier. Il tecnico portoghese ha un accordo con i partenopei, ma resta il nodo della clausola rescissoria da versare alla Salernitana, con cui ha un contratto fino al 2025. Invece il francese, il favorito del patron azzurro, sta trattando in questi giorni la buona uscita dal Psg, che ha da tempo deciso di sostituirlo”.

