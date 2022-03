Per Spalletti, la storia continua: l’Udinese è avvertita

“Vincere per continuare la storia”: così Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia della sfida con l’Udinese. Parole sacrosante perché ogni partita conduce a quella successiva, nel momento in cui non ci si può più fermare e solo una vittoria può portarti a continuare a raccontare la storia di questo campionato.

Ecco, la storia passa anche per questa partita. Bisogna mantenere viva la percentuale scudetto, che sempre secondo Spalletti, ad oggi, è del 25%, ma al di là delle quote, l’obiettivo principale è quello di vincere ogni partita, per potersi sentire ancora in gara per la sfida successiva, una sorta di videogame in cui si procede da un livello all’altro.

Certezze da Castel Volturno

Nessun dubbio per il tecnico toscano sulla formazione da schierare, idee chiare sia sull’undici titolare che sul modulo, per l’allenatore partenopeo fra 4-3-3 e 4-2-3-1 cambia poco, anche se il centrocampo a tre ha dato molte certezze nella sfida col Verona.

Anguissa e Lobotka sono i punti fermi, Zielinsky scalpita ed è difficile pensare ad un Fabiàn Ruiz fuori dai giochi. Dalle parole dell’allenatore di Certaldo, anche Lorenzo Insigne ha lavorato bene durante la settimana e il vero problema, testuali parole, sarà non averlo più tra tre mesi, dichiarazioni al miele che lasciano intravedere un Capitano titolare.

Politano fresco di convocazione in Nazionale, potrebbe cedere il posto ad Hirving Lozano, apparso molto ispirato nell’ultima partita.

Tutti utili per Spalletti

Spalletti ieri ha dedicato in passaggio importante della conferenza stampa ai giocatori meno utilizzati.

L’allenatore del Napoli ha sottolineato come lo spirito di gruppo sia al centro del core della squadra, a partire da Ghoulam, che nonostante giochi poco, sia sempre il primo ad incitare i compagni anche in allenamento.

Passando poi per Dries Mertens sempre carico al massimo per dare una mano alla squadra, scalpitante per il Mister in ogni momento della giornata, un’arma in più da saper sfruttare al momento giusto.

Il Maradona per Spalletti può rappresentare un handicap, perché il Napoli deve essere se stesso su qualsiasi campo, in qualsiasi città, semmai deve incutere preoccupazioni agli avversari.

Udinese in striscia positiva

L’Udinese di Cioffi lo sa bene, ma i suoi precedenti parlano di una squadra che ha sempre ben figurato in casa delle grandi piazze, con risultati del tutto inaspettati. Il lavoro del grande ex Marino, sta dando i suoi frutti, Udogie, Beto e Molina sono alcuni esempi delle grandi intuizioni di mercato, oltre alla rivalutazione di Deloufeu e la consacrazione dei vari Becao, Zeegelaar e Silvestri.

Ci saranno tutti al Maradona, oltre al rientro di Walace in cabina di regia, con Arslan e Pereyra sugli esterni e con Success che tornerà in panchina.

I friulani avranno il dente avvelenato, dopo il pareggio all’ultimo istante contro la Roma, per un rigore più che dubbio, ancora non digerito dalla dirigenza. In più la squadra bianconera ha già fermato diverse big del nostro campionato, la classica partita da prendere con le molle, ricca di insidie, da chiudere al più presto.

La classifica vede comunque i bianconeri in una posizione relativamente tranquilla e diverse gare da recuperare, motivo in più per trovare un Udinese con la testa leggera, pronta a fare un bel calcio, senza nulla da perdere.

