Per Paolo Bargiggia il Napoli deve definire il nodo Giuntoli…

In casa Napoli, dopo la conquista del meritato scudetto, si pensa già alla prossima stagione. Tutto da definire il futuro di Cristiano Giuntoli, almeno stando agli ultimi rumors di calciomercato. Il Direttore Sportivo del sodalizio campano, uno degli artefici della grande stagione degli azzurri in campionato, è finito nel mirino della Juventus e di altre società del campionato inglese. Paolo Bargiggia, sui social, ha fatto chiarezza sul futuro del dirigente dei partenopei.

“Tra dieci/quindici giorni l’incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per chiarire il futuro. Sul Direttore Sportivo non solo la Juventus, ma anche il PSG se parte Campos, Manchester United e Chelsea. Juventus decisa a non mollare su Cristiano Giuntoli che, rinnova (non probabile) o lascia il Napoli”, il pensiero di Paolo Bargiggia. Il Direttore Sportivo, lo ricordiamo, è legato al Napoli da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2024.

htt://pwww.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati