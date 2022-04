La Gazzetta: Per Osimhen c’e’ l’Arsenal, si apetta solo la Champions e vendita di Aubameyang

Victor Osimhen sempre piu’ seguito di Gunners, in attesa di conquista Champions e vendita di Aibemeyang, e poi affondera’ il colpo. E quanto si legge nella edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Oltre alle note manovre del ricco Newcastle e le sortite del Manchester United, è d’attualità il pressing dell’Arsenal, in grado di venire incontro alle esigenze economiche di ADL. Prima, però, i Gunners devono acquisire l’accesso in Champions: è tiratissimo il duello con Conte e con lo scontro diretto in casa del Tottenham. E poi i londinesi aspettano che il Barcellona riscatti Aubameyang, forte di un contratto da circa 10 milioni netti. Ad ogni modo questa è la trama più concreta per il nigeriano arrivato dal Lilla nel 2020 con una quotazione da 70 milioni e che ora viene valutato intorno ai 100”.

