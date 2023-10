“Per ora c’è volontà di riposare e godermi la famiglia, poi sappiamo benissimo…Bisogna avere sempre rispetto ed educazione” Cosi Antonio Conte sul suo futuro

Antonio Conte presente alla festa della Juventus per celebrare il centenario della famiglia Agnelli come proprietari del club bianconero. Parata di glorie a Torino per omaggiare la lunga storia della società piemontese. Tra questi vi è proprio il tecnico salentino che sta partecipando alla partita amichevole. Il giornalista SKY Gianluca Di Marzio, presente a bordocampo, ha provato a incalzarlo in merito al suo futuro da allenatore e in particolare sulla questione Napoli.

Conte ha risposto nel seguente modo: “Ho fatto una scelta precisa, fermandomi col Tottenham. Per ora c’è volontà di riposare e godermi la famiglia, poi sappiamo benissimo che possono succedere tantissime cose”.

Di Marzio rilancia: “Se ti dico Napoli, non aggiungi altro?”. Conte risponde: “Bisogna avere sempre rispetto ed educazione, godiamoci la serata”

L’allenatore ex Juventus ha preferito tagliare corto e non toccare l’argomento, a dire il vero non avrebbe potuto rispondere in modo diverso. Non sarebbe stato rispettoso sia per il collega Garcia sia perché si trova in un contesto particolare come quello di una festa per onorare la Juventus.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati