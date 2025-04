Per Neres sensazioni negative.

La vittoria contro il Torino e la testa della classifica in solitaria, non bastano al Napoli per vivere giornate felici.

La lunga lista degli infortuni, preoccupa non poco Antonio Conte, che ogni partita, si trova costretto a ridisegnare formazione e assetto tattico.

Secondo quanto riporta Tuttosport, la possibilità che David Neres abbia concluso la stagione, non è un’ipotesi priva di fondamento. Per il quotidiano sabaudo, le sensazioni sul calciatore brasiliano, non sono positive. La lesione subita al soleo, nella preparazione della gara contro il Monza, non lascia grandi speranze. Lo staff sanitario azzurro, contava di riaverlo per le ultime due partite di campionato, ma la situazione andrà monitorata passo passo. Anche la situazione di Buongiorno, desta preoccupazioni, quest’oggi l’ex granata si sottoporrà ad esami strumentali, per valutare l’entità, del problema muscolare all’adduttore. Nel caso di contrattura muscolare i tempi di recupero sarebbero relativamente brevi, se trattasi però di lesione, il rischio, anche per lui è di un lungo stop. Quello che desta meno apprensione è Anguissa, che ha accusato una botta, nel corso della partita contro il Torino. In questo caso, il centrocampista camerunense, potrebbe essere a disposizione già per la trasferta di Lecce. Durante tutto il corso della stagione, Antonio Conte ha dovuto fare i conti, con diverse indisponibilità. La speranza è che il Napoli, come fatto fino ad oggi, riesca ancora a reagire poi in campo, compattandosi ancora di più.