“Per me Garcia sbaglia tutto se vuole cambiare il modo di giocare a Lobotka. Se continua a farlo credo non abbia vita lunga!” Gianni Improta lapidario su Rudi Garcia

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare di alcuni argomenti che riguardano la squadra azzurra:

“Non mi convince il nuovo modo di giocare che vuole imporre Garcia. Ho sempre detto che è un allenatore bravo e intelligente, ma se vuole incaponirsi a fare quello che gli dice la testa, a danno di Lobotka, sbaglia di grosso perché il calciatore deve giocare per le caratteristiche più confacenti a lui”.

Ha, inoltre, riferito: “Spalletti gli ha trovato un ruolo che lo ha portato ai vertici del calcio mondiale e Garcia lo sta sminuendo”.

“Per me Garcia sbaglia tutto se vuole cambiare il modo di giocare a Lobotka. Se continua a farlo non penso che Garcia abbia vita lunga, sta togliendo tutto quello che di bello hanno fatto questi ragazzi sotto la guida di Spalletti. Garcia non deve cambiare nulla”.

Si può dire che il campanello d’allarme si è acceso dopo l’ultima partita con la Lazio, dove la squadra azzurra è uscita sconfitta.

