Per “La Repubblica” Giuntoli percepirebbe il reddito di cittadinanza

Non passata certamente sotto traccia l’assenza di Cristiano Giuntoli durante la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis. Nonostante ieri il presidente del Napoli sia stato un fiume in piena, tracimante di parole, il fatto che non abbia nemmeno menzionato il diesse ha destato scalpore negli astanti.

Un assenza non soltanto fisica, sulla quale si è soffermata particolarmente “La Repubblica”.

Nell’edizione odierna, infatti, il quotidiano ha innanzitutto sottolineato come il produttore romano non abbia dedicato nemmeno un cenno del suo lunghissimo monologo al direttore sportivo: “Assente in sala e nel discorso”.

Proseguendo a trattare l’argomento con una certa dose di ironia: “E’ stato come assegnargli un ricco reddito di cittadinanza lasciandolo sul divano di casa”.

