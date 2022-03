CdS: Fatta per Mathias Olivera, sara’ il dopo Ghoulam, arrivera’ a Giugno.

Per il Corriere dello Sport , notizia di mercato comparsa nell’edizione odierna, Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe, nella prossima estate vestira’ la maglia del Napoli. Un affare del quale se ne parlava anche nei giorni scorsi, sembra essere giunta all’ accordo, infatti sembrerebbe che tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il presidente Angel Torres vi sia un “patto” che consente di ottenere le prestazioni del difensore Uruguaiano, molti dicono convinto anche c dal ex mai dimenticato Edinson Cavani, con cifre gia’ pattuite tra le parti. Undici milioni di euro più qualche bonus,le cifre dell’operazione che è ormai puo’ definirsi conclusa. Quindi Fauzi Ghoulam sembra essere giunto ai saluti, un peccato se si pensa che l’Algerino, prima dell’ infortunio, era “insostituibile“, oltreche’ risultare essere uno dei terzini piu’ forti in Europa. Ma ormai il Napoli ne ha scelto il sostituto, ma siamo sicuri, come dimostrato finora, che l’entusiamo non calera’, ed anche se dovesse avere poche chance come accaduto fino ad oggi, sara ‘un esempio per suoi compagni, anche perche’ fino a giugno c’e’ da conquistarsi un titolo…e Fouzi…vuole vincerlo per lasciare un bel ricordo di lui, ai tifosi che lui ama ,come amano lui.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati