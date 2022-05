Per De Laurentiis è sempre più facile non farsi amare da tutti

Con le sue dichiarazioni Aurelio De Laurentiis ha voluto fare il punto sulla squadra che verrà. In occasione della presentazione del ritiro a Castel di Sangro, il presidente del Napoli apre dunque una finestra sul futuro e prepara la rivoluzione.

La priorità ormai è nota. Bisogna necessariamente voltare pagina, puntare su una gestione maggiormente virtuosa. Ancora più sostenibile, dopo i danni inenarrabili prodotti dalla pandemia sul “Sistema calcio”.

Tagliare gli ingaggi

Per tale ragione, abbassare ai giocatori vincolati al 30 giugno 2023 (Koulibaly e Fàbian Ruiz) l’ingaggio del trenta per cento diventa il must di questa estate.

Con la policy aziendale che non si sposterà di una virgola dalla posizione assunta dal pàtron, nemmeno se a farne le spese dovessero essere i beniamini del tifo partenopeo: Mertens e Ospina. Di fatto con il contratto già scaduto, che comunque non trovano l’accordo per rinnovare alle cifre imposte dal management azzurro.

Nonostante anche Luciano Spalletti si sia esposto pubblicamente, caldeggiando la conferma dei leader del suo Napoli, la proprietà ha deciso di imboccare la via della intransigenza.

Anteponendo al compiacimento tecnico-tattico dell’allenatore toscano, la precisa volontà di non andare in sofferenza dal punto di vista finanziario.

La piazza mugugna

Insomma, semmai fosse esistita un minimo di empatia tra il presidente del Napoli e quella parte della tifoseria che non distingue un bilancio d’esercizio dal conto della massaia quando va al supermercato, ieri è andata probabilmente perduta per sempre.

Francamente, la sensazione che ADL abbia voluto veicolare un messaggio chiaro alla piazza che gli è ostile, rilanciando la filosofia AurelioCentrica di come vadano determinati i destini calcistici del Napoli, appare abbondantemente cristallizzata.

Con il produttore romano magari non simpatico, ma comunque sempre riconoscibile. Orgogliosamente autocelebrativo tutte le volte che non perde occasione per gonfiare il petto. Evidenziando i suoi meriti nella rinascita del pallone all’ombra del Vesuvio fatto ad altissimi livelli.

Eppure l’impressione che non si senta amato è palpabile. Come del resto la percezione di quanto, lui per primo, sia poco interessato a suscitare sentimenti d’amore nella gente.

Da un lato, il sospetto dell’ambiente che contino esclusivamente i traguardi economici. Il “vile denaro” a governare sopra ogni altra cosa. Il profitto come lente attraverso cui giudicare ogni singolo gesto compiuto da DeLa in veste di proprietario del Napoli.

Dall’altro, la celebrazione dell’uomo solo al comando, sicuramente poco propenso a organizzare la società come competerebbe a un Top Club. Ovvero stratificandone la struttura, delegando ad altri ruoli l’attribuzione di poteri operativi e responsabilità. Situazione che si sposa malissimo con la figura del “delfino di casa” che spadroneggia a Castel Volturno.

Cosa progetta De Laurentiis

Un rapporto, quindi, basato sulla palese mancanza di sintonia tra le parti, frutto di scelte presidenziali consapevoli. Nient’affatto funzionali a scaldare il cuore dei romantici. Ma solamente quello dei contabili.

Nondimeno, De Laurentiis meriterebbe rispetto. Pur non avendo alcun argine nelle parole, talvolta prive di equilibrio e saggezza, coltiva idee lungimiranti.

Ridimensionare non gli obiettivi sportivi, bensì il monte-ingaggi, tagliando il costo del lavoro dai 115 milioni attuali ai 70 milioni desiderati diventa una necessità. Non un mero vezzo da taccagno.

I conti sono presto fatti: il Napoli può al massimo elargire stipendi che rientrino tra 3 e 3,5 milioni netti. A questo tetto devono uniformarsi vecchi e nuovi. E non saranno ammesse deroghe o eccezioni. Neanche per Koulibaly. Impossibile garantire al senegalese il medesimo ingaggio (6 milioni) che percepisce oggi.

Che piaccia o meno, la strada è tracciata. E tiene pure una certa logica strategica rispetto a chi continua a indebitarsi senza freni, però viene salvato dalla cassaforte di famiglia o rientra nell’alveo degli asset di una multinazionale operante nel mercato globale.

Il problema, allora, è soltanto uno: convincere i tifosi napoletani, la cui proverbiale passione s’è progressivamente ma costantemente affievolita, ad accettare la cosa…

