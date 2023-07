“Per Danso , Adl chiede sconto…” Il Napoli lo vuole, ma senza fretta, non vuol commettere errori!

Il Napoli non molla Kevin Danso, roccioso centrale classe ’98 del Lens, e torna a trattare per portarlo in Campania. L’idea di De Laurentiis – analizza ‘calciomercato.com’ – è sempre stata quella di non reinvestire tutta la somma incassata dalla cessione di Kim per un singolo calciatore in quello stesso ruolo. Anche per questo Danso rappresenterebbe il profilo ideale, per costi e soprattutto per qualità. Mancino, bravo a impostare e miglior difensore della scorsa Ligue 1.

I primi approcci tra il Napoli e gli agenti del calciatore risalgono oramai a più di un mese fa. Oggi contatti tra De Laurentiis e il Lens, con il patron azzurro disposto a mettere sul piatto al momento non più di 15-20 milioni di euro. I francesi, però, forti di un contratto fino al 2026 e l’opportunità di giocare la Champions League il prossimo anno, sparano alto e chiedono 30 milioni. De Laurentiis cercherà uno sconto e proverà a chiudere, ma senza andare di fretta per non commettere errori.

