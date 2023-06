Per Antonio Corbo non ci sono dubbi: “E lui il profilo giusto per il Napoli”

Antonio Corbo è intervenuto sulle pagine de La Repubblica. Il noto giornalista nel corso del suo solito editoriale ha sottolineato come la scelta di Garcia sia la mossa vincente per proseguire quanto fatto sinora da Luciano Spalletti.

“C’era il fascino di uno scudetto atteso, meritato, onesto da salvare. Quella domenica, milioni di tifosi del Napoli ingoiarono una domanda: sapremo mai la verità? Aurelio fu generoso anche con se stesso. Evitò di dire che i rapporti si erano interrotti. Spalletti è eccellente allenatore, ma narcisista sempre alla ricerca di un nemico o uno specchio. Qualcosa è successo. L’ha ammesso il presidente, ricordando l’amarezza della Champions, una semifinale che valeva altri 24 milioni sfumata in due sere con il peggior Milan dell’anno. Promette altri record e vittorie il Napoli che ricomincia con Rudi Garcia. Il profilo giusto scelto in un casting troppo vasto per dare verdetti. Quanti hanno chiesto cifre morbide, sotto i 4? Quanti hanno il coraggio di mettersi in gioco dopo Spalletti? Forse è il profilo giusto. È il grigio sicuro. Non spigoloso come Luis Enrique o Christophe Galtier in lite con il Psg, non reattivo e volubile come Sousa che tenta soluzioni anticipate, non carente come Italiano che schiera una Fiorentina vanitosa e maldestra in difesa, non risaputo come Benitez che si lasciò commissariare la panchina”.

