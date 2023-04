Per Antonio Corbo “Bisogna fermare la festa…”

Antonio Corbo nel suo consueto editoriale per Repubblica ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Lecce. Vi proponiamo uno stralcio del suo articolo.

“Torna a vincere ma non è ancora quel Napoli. Uscito dal naufragio improvviso con il Milan, mai assorbito, gioca con i brividi. Quattro reti sono state uno choc. Ne porta il gelo dentro, lo accompagna la paura, il ricordo di quello che è stato e non riesce ancora ad essere, lo tormenta la consapevole riduzione di potenza, nella svolta cruciale di una straordinaria stagione. Ha stupito non solo l’Italia, ma l’Europa. Che gli succede? Oggi vola a mezz’aria, 19 punti di vantaggio sulla Lazio seconda sono tanti certo, ma il Napoli deve capire perché ha perso quota e come può rialzarsi entro mercoledì, prima delle due sfide di Champions con il Milan”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati