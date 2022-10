Peppe Iannicelli: “Spalletti un incompiuto, Napoli keep calm”

Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli, oltre che sui tifosi partenopei, ai microfoni di Radio Marte.

“Luciano Spalletti è un incompiuto e sente molto questo aspetto della sua carriera, finora mai coronata dallo Scudetto. Pioli, Inzaghi ed Allegri, come Sarri e Mourinho, ovvero i suoi avversari, hanno vinto tutti. Da questo punto di vista, Spalletti sente molto un sentimento di rivalsa e farà di tutto per evitare gli errori che ha commesso in passato”,

Iannicelli poi aggiunge

“Città più matura? Quando vinci, è facile essere maturi. Dico: keep calm, mantenete la calma e non esagerate con l’entusiasmo. Bisogna costruire la consapevolezza di poter dire la nostra sia in Italia sia in Europa. Il Napoli è una mina vagante per tutti. Uno spettro si aggira per l’Europa: questo spettro, oggi, si chiama Napoli. Neanche i grandi squadroni come PSG, Chelsea e City avrebbero piacere, oggi, di andare ad incrociare le lame con i calciatori del Napoli. Persino i lancieri dell’Ajax sono rimasti infilati da Raspadori e compagni”.

Bisogna anche dire, ad onor del vero, che tutto avra’ fine a Giugno, e per ora siamo solo ad Ottobre, intervallato da uno scellerato Mondiale, che potrebbe incidere non poco sul rendimento di tutti i contendenti, tra cui gli azzurri. Quindi godiamoci il momento, sperando che alla fine , tutto il buono resti dalle nostre parti, come a dire, viviamola partita dopo partita, ma senza dare pressioni eccessive a squadra e tecnico.

