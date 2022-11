Peppe Iannicelli: “Napoli deve saper gestire la pressione…”

Peppe Iannicelli è intervenuto durante Campania Sport, sulle frequenze di Canale 21, per parlare dell’attenzione data dai media nazionali al Napoli:

“E’ evidente – ha detto – che il sistema mediatico cerchi di tenere in vita il campionato e si chieda quanto il Napoli possa reggere, quando possa avere dei cedimenti, quando le altre possano incalzarlo… E’ una strategia che capisco. Io stesso, se avessi una testata del genere da gestire, mi comporterei così. E’ normale che l’universo mediatico faccia, in qualche modo, il tifo affinché il campionato diventi più equilibrato”.

“Io per primo – ha ricordato Iannicelli – un anno fa, mi avventurai nelle quote Scudetto del Napoli, parlando di possibile rimonta sul Milan. E’ una pressione che il Napoli deve saper gestire, non chissà quale complotto”.

“Una vittoria del Napoli a fine stagione – ha aggiunto – sarebbe una boccata d’ossigeno molto importante per tutto il campionato italiano, come anche per il sistema mediatico, perché l’energia che si genererebbe restituirebbe entusiasmo al movimento. Il Napoli – ha concluso il giornalista – deve saper gestire questa pressione: è la pressione sul più forte”.

