Peppe Iannicelli: “Mourinho spesso ha “sgambettato” Spalletti

Peppe Iannicelli ha detto la sua su Roma-Napoli ai microfoni di Radio Marte.E parlando di Mourinho si e cosi espresso:

“La Roma ancora non l’ho capita, non sono riuscito ad inquadrarla, a comprendere effettivamente dove possa arrivare, quest’anno, la squadra di José Mourinho. Per i giallorossi, contro il Napoli, non sarà una sfida determinante, lo dice il calendario, ma rappresenterà l’occasione per fare finalmente il definitivo salto di qualità. José Mourinho, spesso, ha messo lo sgambetto a Luciano Spalletti, nel corso della sua carriera. Perché, questa volta, dovrebbe andare diversamente?”.

Iannicelli aggiunge e conclude cosi

“Attacco titolare del Napoli contro la Roma? Io vedo Giacomo Raspadori dal primo minuto. Vado sicuro sul pronostico: giocheranno tutti e tre i centravanti, anche se non dal primo minuto. Insomma, pure Victor Osimhen e Giovanni Simeone avranno spazio, anche se alternativamente, in questa partita. La fisicità sarà una chiave di lettura importante. Da questo punto di vista, la designazione arbitrale rassicura il Napoli perché Irrati fischia i contrasti”.

