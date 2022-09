Peppe Iannicelli: “Milan-Napoli, La vincitrice…”

Su OptiMagazine , e stato intervistato, Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, che ha detto la sua sul big match di stasera tra Milan e Napoli:

“Milan-Napoli non potrà esser decisiva per il tricolore, ma certamente sarà per molti aspetti determinante rispetto alla stagione delle due rivali oltre che per la pesantezza dei punti in palio anche per l’autostima dei singoli e del collettivo. Possiamo pronosticare che Milan-Napoli vedrà in campo la vincitrice del prossimo scudetto. Ma è appunto un pronostico che la realtà dei risultati potrebbe confutare. Quello che invece non si può confutare sono una serie di valutazioni che portano ad indicare in Milan-Napoli le due formazioni attualmente guida del calcio italiano.

Peppe Iannicelli si e poi espresso sulla gestione dei due club

Milan-Napoli sono stati i club più abili a gestire la delicata stagione dei rinnovi.

Il Milan ha saputo congedare Donnarumma , il Napoli ha saluto Mertens, Insigne, Koulibaly abbassando il monte ingaggi ed i costi aziendali (partita questa invero vinta da De Laurentiis rispetto a Maldini). Queste importanti manovre aziendali ed economiche non hanno compromesso la competitività di Milan-Napoli. Il Milan si fregia dello scudetto che punta a rivincere. Il Napoli è candidata autorevolissima al tricolore“.

