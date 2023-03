Peppe Iannicelli: “Difficile trattenere Osimhen”

Su Optimagazine il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato di Osimhen e del suo sogno mai nascosto di giocare in Premier League:

“Da tempo qualche sirena inglese ronza intorno ad Osimhen. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche lo rendono perfetto per il campionato calcistico più ricco e potente del mondo. Ed Osimhen non nasconde il suo desiderio, il suo sogno, la sua ambizione: giocare in Premier League.

Osimhem si trova bene a Napoli, è entusiasta dell’affetto dei tifosi e della sua crescita tecnica con Spalletti. Apprezza molto anche l’Osi-mania che si è impadronita dei tifosi: torte, caffè, murales, bandiere e tutto quanto la fervida fantasia partenopea riesce a partorire.

Ma la Premier League è la la Premier League. Troppo distante la Serie A dal campionato inglese. Il desiderio di Osimhen è legittimo e comprensibile. E sarà molto difficile per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis trattenere il fuoriclasse a lungo all’ombra del Vesuvio”.

