Peppe Iannicelli avverte Adl ed il Napoli: “Non bisogna crogiolarsi, sarebbe l’inizio della fine!”

Peppe Iannicelli ha espresso alcune considerazioni sul Napoli e sulla gestione del club azzurro. Ecco di seguito le sue dichiarazioni

“Il presidente Aurelio De Laurentiis è un imprenditore molto presente sul prodotto, come si suol dire; qualcuno che non delega ai suoi collaboratori ma opera personalmente, nella gestione ‘day by day’. Ci ha preso gusto e, lo abbiamo visto, agisce in prima persona, come nel casso dei non rinnovi di Mertens e Insigne o dell’addio di Koulibaly”

“Il Napoli, piaccia o non piaccia, è una società ‘patronale’ e che ha dimostrato di saper tenere i conti in ordine”.

Iannicelli ha poi aggiunto:

“Il Napoli parte con 16 punti di vantaggio sulla seconda? Assolutamente no. Mettiamoci in testa che si riparte tutti dallo 0-0 e che bisogna riscrivere tutto da zero: vale per il Napoli come per gli antagonisti. Guai a crogiolarsi: sarebbe l’inizio della fine. Servono nuovi stimoli e nuovi protagonisti” ha concluso il giornalista di Canale 21 e Radio Marte.

