“Penso che De Laurentiis abbia indirettamente esonerato Garcia! Il sostituto? Per me l’ ideale sarebbe…” Gianni Improta si sbilancia sul dopo Garcia

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Penso che De Laurentiis abbia indirettamente esonerato Garcia e sono d’accordo con lui. La situazione a Garcia è sfuggita di mano, i calciatori non sono più allegri e qualsiasi cosa fa l’allenatore non gli va bene. Qualche giorno fa dissi testualmente che ci vuole un allenatore che faccia divertire i calciatori che prima si divertivano. Ora fanno muro contro le decisioni di Garcia e questo dispiace. Leonardo Semplici? Quando Spalletti decise di andar via feci i nomi di Thiago Motta, di Italiano, di Dionisi”.

“Sono tutti allenatori che fanno praticare più o meno lo stesso calcio che faceva praticare Spalletti. Anche Semplici è uno di questi. De Laurentiis è sempre stato molto attento alle questioni economiche e se Garcia è costato tanto e per ciò che costa Semplici dico che sarebbe il nome giusto. Lui li farebbe tornare sul binario del divertimento tattico. Garcia? E’ sbagliato che un tecnico che si trova di fronte una squadra che costruisce dal basso si chiuda dietro senza andarli a pressare alti. Il Napoli è stato messo in campo in maniera sconclusionata. Ora è arrivato il momento di cambiare guida tecnica”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati