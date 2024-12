Pellegrini ipotesi Napoli.

Con l’avvicinarsi della sessione invernale, di calciomercato, le voci su possibili scambi e trattative, sono sempre più frequenti. L’ultima suggestiva ipotesi arriva dalla capitale, con la possibilità di uno scambio tra Roma e Napoli, per due calciatori.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Claudio Ranieri avrebbe chiesto Raspadori, per rinforzare il reparto offensivo. Come contropartita tecnica, i giallorossi offrirebbero Lorenzo Pellegrini, che a Roma non vive un buon momento. L’ex Sassuolo piace molto ad Antonio Conte, che potrebbe utilizzarlo come alternativa a McTominay. Sotto la cura del tecnico salentino, il capitano della Roma potrebbe ritrovare l’antico splendore, potendo garantire anche un discreto numero di gol, in una mezza stagione. Raspadori invece con Ranieri avrebbe più spazio, in una piazza che ne esalterebbe le qualità tecniche. Da ostacolo alla trattativa ci sono l’ingaggio di Pellegrini, 4 milioni netti fino al 2026, più l’eventuale conguaglio da corrispondere al Napoli, per Raspadori. A favore invece dell’operazione, la volontà di entrambi i calciatori, di cambiare ambiente, per ritrovare il loro, indubbio, livello. Pellegrini a Napoli, ritroverebbe Politano, col quale l’intesa, ai tempi del Sassuolo, faceva la differenza, in più non avrebbe quelle pressioni, che ormai a Roma, sono diventate insostenibili. L’ipotesi di uno scambio, resta comunque interessante, anche se al momento la priorità in casa Napoli è più rivolta, al reparto difensivo.

Navigazione articoli