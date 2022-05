Pecci su Spalletti: “Dries ha ragione, i numeri parlano per lui”

Eraldo Pecci, ex azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli, e sul rapporto Mertens-Spalletti si esprime cosi:

“Chi ha ragione Mertens o Spalletti? L’obiettivo della Champions per molti è determinante, ma io credo che il Napoli da diverso tempo ha la possibilità di vincere il campionato. Quest’anno era davvero aperto a molti. Nella diatriba Mertens ha molte ragioni perché è stato utilizzato molto poco. Tra l’altro quando il belga era in campo il risultato era sempre molto buono, come a Empoli. I numeri sono dalla parte di Mertens. Nei momenti determinanti il Napoli è mancato di un leader in campo, se il quel Napoli-Verona ci sarebbe stata la Juve di Platini, Tardelli e Furino sarebbe finita 1-0.

Hickey? E’ molto promettente, ma per giudicare un calciatore bisogna vederlo giocare per due anni. Vediamo se è in grado anche di giocare in una grande squadra”.

