Pavarese sul mercato Napoli: “Sono certo siano state osservazioni attente”

Gigi Pavarese, direttore sportivo, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, condotta da Gianluca Gifuni, in onda su Radio Marte:

“Infortuni preoccupanti? Credo alla bontà dell’operato dei professionisti seri di cui la società si avvale. Se il Napoli ha cambiato anche il preparatore atletico, credo abbia tenuto presente le problematiche dei singoli calciatori in rosa. Il club azzurro ha sempre posto attenzione alla prevenzione degli infortuni: ora si è deciso di aumentare un po’ i carichi di lavoro in vista della stagione che sta per iniziare. Io non mi preoccuperei.

Cajuste dal Reims e Natan dal Bragantino? Lo staff dello scouting del Napoli non è cambiato e sono certo che prima di arrivare alla chiusura di questi affari ci siano state osservazioni attente. I risultati dello staff sono sotto gli occhi di tutti, oggi la direzione è nelle mani di Mauro Meluso, che lavorerà con l’obiettivo di proseguire negli ottimi risultati ottenuti finora da Marino prima e Giuntoli poi.

Zielinski via? Il Napoli investirà i soldi arabi ottenuti dalla cessione del polacco, come ha sempre fatto, a partire dalle cessioni di Lavezzi, Cavani e Higuain. Mi auguro Osimhen resti perché sarebbe una garanzia per il futuro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati