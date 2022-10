Pavarese: “Il Napoli ha imparato una cosa fondamentale per vincere. Su Calderon…”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luigi Pavarese, direttore sportivo

Pavarese ha dichiarato: “Se contro il Liverpool eravamo autorizzati a segnare, la gara di ieri ci consegna la certezza di avere una squadra forte e sono certo che ogni sogno diventerà realtà. Ciò che impressiona è l’autorevolezza con cui il Napoli gioca in ogni campo: ha imparato a soffrire, sa aspettare e colpire al momento giusto. Questa maturità si riscontra nella crescita esponenziale di Zielinski, nella duttilità di Anguissa e nell’abile regia di Lobotka. Questo è il Napoli di tutti: di De Laurentiis, di Giuntoli e soprattutto di Spalletti che sta dando ad ogni giocatore la consapevolezza della propria forza e soprattutto sta trasmettendo quel senso di appartenenza.

Abbiamo perso 2 scudetti, quello con Sarri e quello della passata stagione. Uno come Spalletti farà tesoro degli errori commessi l’anno scorso, ma ho la sensazione che il vento stia cambiando. Partite come quella del Lecce l’avremmo persa, col Toro non l’avremmo vinta e questo mi fa ben sperare. Il Napoli sta crescendo e fisicamente sta bene.

Cremonese-Napoli? E’ questa la partita più difficile. Spalletti dovrà lavorare molto sulla testa della squadra, è come affrontare l’Atalanta, il Milan, la Juventus. La Cremonese non è una squadra cuscinetto perché in queste partite l’anno scorso abbiamo abbandonato il sogno scudetto.

Calderon lo prese il Napoli. All’epoca in Argentina stava facendo bene, poi purtroppo sbagliammo la scelta”

