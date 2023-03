Pavarese da urlo: “Il Milan va rispettato, avrei gradito il Benfica…Ma lo affronteremo in semifinale!”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luigi Pavarese, direttore sportivo. A seguire le sue principali parole.

“Oggi sono 58 sulla carta, i 2 anni di Covid vanno aboliti perché non li abbiamo vissuti! Durante la partita con il Liverpool, la prima gara del Napoli in Champions, ho iniziato a sognare e fantasticare. Questa competizione però è complicata e guai a pensare di affrontare il Milan con la consapevolezza di essere più forti visto il distacco in campionato, guai

Il Milan preparerà al meglio questa gara, ma il Napoli deve fare ciò che sta facendo: portare massimo rispetto per gli avversari e fare la sua partita. Speravo di incontrare il Benfica che però affronteremo in semifinale. Delle 8 squadre rimaste in Champions, solo Napoli e Manchester City non hanno mai vinto la Champions e guarda caso sono anche le due maggiori candidate per i bookmaker di vincere la Champions League.

La crescita del Napoli parte da Mazzarri, è passata per Benitez e Sarri e arrivata a Spalletti per cui la società ha programmato alla grande. Anche lo scudetto è arrivato grazie alla programmazione e questa estate sembrava fantasioso parlare di scudetto. Quando sono andati via i big e sono arrivati i vari Kvaraskhelia e Kim nessuno pensava si potesse arrivare così in alto. Non me ne vogliate, ma la vera rivelazione è il difensore che ha sostituito il baluardo Koulibaly.

E poi c’è stata una crescita incredibile di Osimhen, la consacrazione di Lobotka, ma anche di Mario Rui. Se posso fare un appunto, dico che da Zielinski mi aspettavo una crescita maggiore. Parliamo del giocatore tecnicamente più forte di questo Napoli, ma è discontinuo. Kvara, anche se è un giocatore completamente diverso, mi ha ricordato per le movenze Claudio Sala”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati