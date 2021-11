Pausa Nazionali: il resoconto dei “napoletani” in giro per il Mondo

Passata la delusione Italia, con gli spareggi Mondiali all’orizzonte, i calciatori impegnati con le varie Nazionali fanno rientro alle rispettive società ed a Castel Volturno il morale sarà molto alto per alcuni, visti i risultati ottenuti.

Non saranno, invece, al settimo cielo Meret, Insigne e Di Lorenzo visto il pareggio con l’Irlanda del Nord e la prospettiva di giocarsi il Mondiale a marzo in un girone ancora da completare. Eppure Di Lorenzo ha confermato l’ottimo stato di forma, uno dei pochi a salvarsi della comitiva di Mancini. Ovviamente non giudicabile Meret, mentre il Capitano è apparso un po’ pensieroso. Probabilmente la questione contratto qualche strascico lo lascia, anche se dalla società azzurra arrivano segnali di avvicinamento.

Carico a pallettoni Elmas, doppietta con la Macedonia e playoff conquistati, un risultato quasi storico per i balcanici, che potrebbero rientrare nel girone dell’Italia. Un jolly di centrocampo Eljif sul quale Spalletti può fare sicuro affidamento per la trasferta di Milano contro l’Inter.



Gioia anche per Rahmani, gol in spaccata nel pareggio tra Grecia e Kosovo. Pari anche in Nigeria-Capo Verde, dove ad Osimhen è bastato un minuto per timbrare il cartellino, due gol per lui nelle due partite della Nigeria.



Tutto bene per Anguissa in gol nel poker del Camerun contro il Malawi. Adesso si prepara per l’anticipo di sfida contro Kessie, in Camerun-Costa D’avorio.

Carico anche Koulibaly nella vittoria del Senegal contro il Congo, per lui fascia di capitano e dichiarazioni vincenti in vista della Coppa d’Africa, torneo al quale i senegalesi puntano senza mezzi termini.

Spareggi anche per la Polonia di Zielinsky che cade in casa contro l’Ungheria. Il centrocampista del Napoli in campo solo nella ripresa.

Sconfitta per Ospina nella sfida tra Colombia e Brasile, comunque terminata per uno a zero per i verdeoro, e in campo domani contro l’Uruguay.

Venti minuti di gioco per Dries Mertens nella vittoria del Belgio contro l’Estonia e dichiarazioni d’amore per Ciruzzo che vede concretizzarsi l’ipotesi di concludere la sua carriera con la maglia del Napoli.



Per chi è rimasto a Castel Volturno lavoro da oggi agli ordini di Spalletti in vista della trasferta di Milano: Manolas va verso il recupero. Al contrario di Diego Demme, positivo al Covid, che difficilmente riuscirà a negativizzarsi per domenica.



Un Napoli dunque che rientra galvanizzato dalla sosta Nazionali. Ottimo auspico per un mese di partite che vedranno gli uomini di Spalletti giocarsi gran parte del destino di questo campionato.

