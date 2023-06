Paulo Sousa verso Napoli, da Salerno sbottano “Non c’è gratitudine”

Paulo Sousa al Napoli: ipotesi reale? La risposta è sì, almeno secondo quanto scrive TuttoSalernitana.com. Ecco quanto si legge:

“Tutto vero: il Napoli pensa a Paulo Sousa. Nulla di certo e di definito, ma il trainer portoghese piace al presidente Aurelio De Laurentiis ed è stato inserito nella lunga lista di papabili. Originariamente non era una primissima scelta, poi però la società azzurra ha deciso di accelerare e di confrontarsi con un allenatore che ha dato tantissimo alla Salernitana ma che era reduce da pessime esperienze e aveva bisogno della piazza giusta per rilanciarsi. Ma, si sa, nel calcio non esiste gratitudine. Ciò detto, anche la stessa Salernitana ha confermato che “risulta anche a noi quanto scrivono i giornali” e si dice pronta a guardarsi attorno a partire da domani”.

“In caso di addio, il club granata incasserebbe un milione di euro come penale. “Non tratto Italiano perché è sotto contratto e non creo disturbo a una società amica” aveva detto il patron del Napoli qualche giorno fa, anche in questo caso verrebbe da chiedersi perché non ha assunto il medesimo atteggiamento con la Salernitana e con l’amico Iervolino. Ma i segnali di un rinnovo tutt’altro che certo arrivavano da tempo. Sousa, lo ricordiamo, ha chiesto la riconferma dei migliori e investimenti importanti in tutti i reparti, il club invece parla di progetto sui giovani e necessità di abbassare i costi”.

