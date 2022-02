PASTORE: “Sputo Lautaro? Immagini poco chiare, ma sembra abbia tirato in mezzo la mamma di Theo Hernandez. Brutti gli insulti per Insigne, a De Laurentiis non interessa lo scudetto

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rosario Pastore, giornalista: “Non mi scaglio contro Lautaro. Ho visto il video del presunto sputo più volte e le immagini non sono chiarissime. L’attaccante dell’Inter poteva fare a meno di andare da Theo Hernandez e tirare in mezzo la mamma, almeno così sembra essere andata. Per questo motivo il terzino del Milan si sarebbe avventato addosso al nerazzurro. Dire che abbia sputato in testa a Hernandez è discutibile, non è affatto chiara questa dinamica. Ce ne sono tanti di precedenti, come Rijkaard con Voller. Nessuno deve farsi professore. Mentre succedevano queste cose, in campo si giocava. Quindi arbitro e guardalinee guardavano il campo. Non si può sperare che sia stato scritto nel referto, bisognerebbe solo attenersi alla prova tv. Insigne non sta vivendo un periodo buono, ha brillato pochissimo a Venezia. Brutti però gli insulti mortificanti che si possono leggere ovunque nei confronti di un uomo che tutto questo non lo merita. A De Laurentiis non interessa lo scudetto, solo l’ingresso in Champions e i 50 milioni di incasso”.

