PASTORE: “Spalletti non pensa al Cagliari, il Barcellona è una grande opportunità per lui! Napoli pronto a consacrarsi a livello europeo in caso di vittoria”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rosario Pastore, giornalista: “Nella testa di Spalletti non c’è il Cagliari. In campo internazionale l’allenatore è stato abbastanza modesto, per cui l’occasione di mettere in difficoltà il Barcellona è una cosa che gli farebbe piacere. A Cagliari, quindi, non ci pensa minimamente e punta ad andare avanti in Europa League. Assenze nel Barcellona? In campo comunque una grande squadra con un allenatore che ha ambizioni scoperte: già pensa al Barcellona che verrà, di voler prendere un certo Haaland. Sarà una sfida che ci porta indietro di qualche anno, ai tempi di Maradona. Diego ha giocato due anni e lasciato l’impronta al Barcellona e ha fatto ciò che tutti sappiamo a Napoli. La partita di oggi può significare una svolta per la realtà sportiva del Napoli. Se riuscisse a superare, tra andata e ritorno, una squadra del genere – che non è lo stesso degli anni passati – sarebbe una piccola consacrazione a livello europeo e sposterebbe l’attenzione di tutto il mondo calcistico europeo. Ora il Napoli ha l’occasione di dimostrare che il sorteggio capitato può essere indicativo per il futuro”.

