Pastore: “Rrahmani e Demme in panchina. Troppi errori di Gattuso”

“Rrahmani, Demme, Lozano: quanti errori di Gattuso”

“Rrahmani è stato lasciato in panchina per troppo tempo e non si capisce perché, né si capisce perché Demme sia stato snaturato per così tanto tempo. Sono sempre stato perplesso con colleghi che cambiano opinione a secondo dei risultati del Napoli: ho sentito giudizi molto negativi sul tecnico quando la squadra era con l’acqua alla gola; all’improvviso si scopre un allenatore brillante, molto vicino alla squadra ed aderente alle tecniche che oggi vanno di moda. Personalmente credo che sono stati commessi errori che abbiamo pagato amaramente. Il Napoli era stato costruito per competere per obiettivi prestigiosi e validi: lo scudetto o almeno una competizione fino alla fine. Improvvisamente ci studiamo il quarto posto, facciamo ridere“.

“Ora tutti dicono che Gattuso è riuscito a tirar fuori da Lozano il meglio”

“Il messicano fino all’anno scorso è stato il giocatore maggiormente pagato del Napoli. Quest’anno, dopo essere stato mortificato ed essersi ambientato, stava dando qualcosa in più fino a quando si è infortunato ed è stato costretto a stare in campo perché Gattuso aveva terminato i cambi. Questo gli ha fatto saltare partite estremamente importanti dato solo da errori di conduzione“.

