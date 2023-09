“Passare da Luciano Spalletti a Rudi Garcia non dico sia un salto mortale con triplo avvitamento carpiato…Ma perché il Napoli, contro la Lazio, ha smesso di giocare nella seconda frazione di gioco?” Alfredo Pedulla’ racconta il ko del Napoli

Il giornalista Alfredo Pedullà, ai microfoni di SportItalia, ha commentato quanto ha fatto il Napoli in questo inizio di stagione:

“Passare da Luciano Spalletti a Rudi Garcia non dico sia un salto mortale con triplo avvitamento carpiato, ma è comunque una grande novità. C’è una cosa clamorosa che proprio non capisco. Perché il Napoli, contro la Lazio, ha smesso di giocare nella seconda frazione di gioco? Si è spenta improvvisamente la luce”.

Alfredo Pedullà ha poi parlato dell’ex calciatore del Sassuolo, ora in forza al Napoli, Giacomo Raspadori: “Non capisco ancora quale sia il suo ruolo. Rudi Garcia lo ha schierato mezzala, ma ritengo non sia quello il suo ruolo naturale. Lui è un attaccante e deve agire in quella posizione del campo”.

Infine sul difensore: “Penso che il Napoli avrebbe potuto orientarsi su un profilo importante per sostituire Kim. Invece ora la società azzurra ha puntato su Natan, calciatore che al momento non è però paragonabile a Kim”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati