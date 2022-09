Pasquale Casale: “Raspadori Centravanti ,Poco Utile…”

Pasquale Casale, ex giocatore del Napoli e allenatore, è intervenuto ai microfoni di “Un calcio alla radio”, in onda su Radio Napoli Centrale:

“Quando ho saputo la formazione di Milan-Napoli ho detto che avrei preferito Simeone titolare. Raspadori ha sempre giocato in coppia con un centravanti a Sassuolo. Lobotka è stato sempre basso e nei primi minuti abbiamo avuto grosse difficoltà, perciò, Raspadori in questo senso non è stato utile. Simeone ha fatto quello che poi effettivamente avrebbe dovuto fare il suo compagno di reparto. Anche a Glasgow ha dimostrato grandi cose e che sa attaccare la profondità, soprattutto. Il Milan è una squadra forte, sarebbe potuta essere l’unica squadra a battere il Napoli in questo momento”.

Scelte di Spalletti?

“È permaloso. Sarebbe più semplice dare spiegazioni. Qualcuno mi dice che parlo troppo, ma a me piace essere chiaro. Mi sono meravigliato sulla scelta di mettere Zerbin, pensava di contenere il Milan, ma credo che lui si esprima meglio a sinistra. Quando esce Politano è difficile sostituirlo. Se a Kvara si toglie un po’ di fatica dalle spalle, diventa ancora più incontenibile”.

Gaetano?

“Quattro anni fa, Ancelotti a Dimaro lo vide come mediano, ancor meglio di Zielinski. Si porta dietro il ruolo di trequartista, ma lo trovo molto bene nel suolo di mediano. Può essere una vera alternativa a Lobotka. Questa doppia sosta può darci la giusta spinta, mi sembra un campionato favorevole. Sarà tutto determinato da chi passa i gironi di Champions, domenica è stato un vantaggio per noi e per il Milan giocare la partita alla pari a livello di stanchezza”.

Contestazione dei tifosi?

“Penso che per la prima volta siano stati all’altezza, hanno aspettato. Il mercato è stato fatto in due fasi. I malumori della piazza non hanno fatto male, hanno spinto un po’. Non voglio pensare che De Laurentiis abbia fatto la squadra all’ultimo minuto, la giusta pressione -al di là le contestazioni violente che non condivido- ha fatto bene. Le rivoluzioni così sono, con la pressione del popolo”.

