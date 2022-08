Pasquale Casale: “Kwara? Per me e una sottopunta”

Pasquale Casale, ex azzurro, oggi allenatore, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live, su Kwara e su altro, si e cosi espresso

“Khvicha Kvaratskhelia è trequartista più che esterno, secondo me. E’ una sottopunta, per intenderci. Paragoni con Insigne? Chi li accosta non ne capisce molto. Il georgiano lo vedo alla Litmanen e alla Snejider, più che alla Lorenzo Insigne. Se devi farlo giocare con Raspadori, devi invertirli. Giacomo ha giocato bene a sinistra, nel Sassuolo”

Pasquale Casale continua…

“Nel rombo offensivo che si verrebbe a creare, li schiererei così. Se vuoi rinunciare a qualcosa al centro, invece, puoi utilizzare persino Piotr Zielinski nel tridente offensivo”.

“Hirving Lozano? Il Chucky torna, ma lo fa in maniera estemporanea. Più utili, invece, Lorenzo Insigne e Matteo Politano, che hanno meno lacune difensive. E’ una questione di equilibri”

