Pasquale Casale: “Io per il Turnover Tecnico, contrario a quello massiccio”

Pasquale Casale, ex azzurro, oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica, Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. E sul possibile turnover del Napoli contro lo Spezia domani, si esprime cosi:

“Io sono contro il turnover scientifico, pero con le cinque sostituzioni, puoi attuarlo benissimo togliendo un paio di elementi , ed i cambi in corso gara. Oppure puoi far giocare un calciatore, tre partite di fila, almeno 70 minuti, alla quarta lo fai rifiatare, anche questo potrebbe essere un turnover. Tranne se non vedi un calciatore affaticato…ma sinceramente in questo momento il Napoli sta bene. Lascerei, ripeto, fuori qualcuno, ma non tutti i fondamentali, ma giocherei con la gran parte dei titolari.”

Casale ha poi aggiunto su Simeone, Raspadori e …Turnover

“Se si vuol dare morale e che non ha giocato molto fino adesso, certamente Simeone, anche perche’ e piu centravanti di Raspadori, pero’ non mi dispiacerebbe vedere in campo una coppia Simeone -Raspadori, impegnati in altri ruoli. Poi volevo dire, il problema della sostituzione, io sono d’accordo per le 5 sostituzioni, pero’ in questi casi, l’allenatore non tanto per il turnover, ma cerca alcune partite per dare motivazione ed entusiasmo a tutti, degli stimoli ma sono troppe anche le 5 sostituzioni, perche’ si può cambiare , e male , e trovarsi poi in serie difficolta’.perche’ non entri in partita facilmente! Quindi anche le 5 sostituzioni vanno prese con le pinze., certo non e facile, a volte e capitato anche al Napoli, che i cambi non hanno portato nulla. Io sono per il turnover tecnico, quando il giocatore e stanco va fermato, ma se e in forma, e la forma la mantieni giocando, esempio, se Kwara che vive un momento straordinario, magari lo fai riposare, e la partita dopo non ti da quello che ti aspetti da lui, viene meno entusiasmo, voglia, non gira piu come prima…ripeto quei giocatori al massimo io non li toglierei.”

