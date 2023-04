Pasqua, l’uovo di Osimhen sbanca sulle tavole dei napoletani. È stato il più venduto a Napoli, i tifosi non ne hanno voluto fare a meno e queste festività pasquali sono state all’insegna dello scudetto. Molte pasticcerie si sono adeguate producendo una grossa quantità di questo uovo. Un augurio, un bisogno di continuare a coltivare quello che non sembra essere più un sogno. Intanto, la città è stata invasa da turisti che hanno affollato il centro storico. Se Napoli ride non è così per le isole: Ischia tenta di riprendersi mentre Capri presenta carenze nel personale per alberghi e ristoranti. Bene anche la Costiera sorrentina e quella amalfitana, che hanno fatto registrare un sold out. Visitati i siti archeologici e i musei.

