Pasculli: “Napoli, conosco il sostituto perfetto di Osimhen! Con Diego parlavo molto…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pedro Pasculli, ex calciatore del Lecce ed attuale allenatore, nonché compagno di stanza di Maradona durante il Mondiale ’86, che ha parlato anche di Mateo Retegui consigliandolo al Napoli.

Le parole di Pasculli:

Enzo Fernandez sarebbe stato utile a questo Milan?

“Parliamo di un calciatore che avrebbe potuto fare la differenza. Fossi stato nel Milan lo avrei preso subito, purtroppo è andato in Inghilterra ed è stata un’occasione persa”-

Questo Lecce potrà avviare un nuovo ciclo di successo?

“Me lo auguro. I salentini sono protagonisti di un ottimo campionato, riuscendo anche a valorizzare giovani calciatori. Ritengo che ci siano le basi per un futuro ambizioso che possa emulare i fasti degli anni ottanta. Soprattutto credo che la società abbia intrapreso la strada giusta sui giovani. È fondamentale puntare sui settori giovanili, poiché i benefici in tal senso sono tanti anche per la nazionale maggiore”.

Cosa pensa delle coincidenze con l’anno del primo scudetto azzurro?

“E’ vero, tutto sembra riproporre quanto già visto negli anni ottanta, con l’Argentina campione del mondo ed il Napoli campione d’Italia. Diego, da lassù, ci guarda e segue questo Napoli. È la mano di Dio!”.

Diego puntava al tricolore già durante il mondiale?

“Con Diego parlavo molto. Eravamo compagni sin dai tempi dell’Argentinos Junior. Diego amava la città ed i napoletani. Spesso parlavamo del Napoli, ed era sicuro fosse l’anno giusto per il tricolore. In quel mondiale avevamo una grande squadra, soprattutto un grande gruppo. Lottammo contro tutto e tutti”.

L’eventuale arrivo di Hjulamand potrebbe mettere in difficoltà Spalletti?

“Credo che un allenatore possa soltanto giovare delle difficoltà di scelte in una rosa. D’altronde, la competitività della squadra è già molto alta, con le diverse soluzioni che Luciano può vantare. Hjulmand potrebbe soltanto aumentare la qualità della rosa. Ciononostante, vi dico un calciatore che potrebbe, in tal senso, far comodo agli azzurri. È Mateo Retegui, un centravanti strutturato fisicamente ma molto abile anche tecnicamente. È di proprietà del Boca, ma gioca al Tigre. Lo ritengo pronto per il dopo Osimhen!”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati