Parla l’ex capitano dell’Udinese, Bertotto: “Spalletti ama le persone vere. Carattere forte ma leale…”

A Radio Marte, nel corso del consueto appuntamento quotidiano con la trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Valerio Bertotto.

La bandiera dell’Udinese, che ha indossato per ben tredici anni la maglia dei friulani, ha condiviso con Luciano Spalletti alcune memorabili stagioni in bianconero. Centrando per due anni consecutivi la qualificazione alla Coppa Uefa. Oltre alla storica partecipazione alla Champions League. “Il miracolo Udinese fu qualcosa di importantissimo, ma creato con dedizione, lavoro, organizzazione e un gruppo di calciatori che avevano voglia di emergere. Sicuramente Spalletti ha dato continuità e certezze, oltre che serietà e grandissima professionalità. Lui è un grandissimo manager e assicuro che lo era già anni fa. Aveva già fatto vedere di avere grandi capacità tecniche e gestionali. Certo, il carattere è forte, deciso. Però leale…“.

Reduce dall’esperienza in chiaroscuro sulla panchina dell’Ascoli, in Serie B, Bertotto è sicuro che il suo mentore, sulla panchina del Napoli, farà molto bene. “Che sia un grandissimo allenatore è chiaro. Ha grandissime competenze. Per ogni tipo di calciatore è un plus se è in grado di capirlo e seguirlo. Con gli elementi che avrà a disposizione in rosa, il progetto tecnico può essere sufficientemente valido e i tifosi saranno discretamente tranquilli...”.

Bertotto entra più nello specifico. D’altronde, un allenatore resta sempre tale, con l’occhio clinico orientato alla tattica. Anche quando è momentaneamente senza squadra. “Zielinski può essere un elemento su cui puntare molto. Così come Osimhen. A Spalletti piacciono le punte che attaccano gli spazi, come quando aveva Iaquinta. Ti danno contributo nella sponda, ma sanno anche attaccare lo spazio con forza e gamba. Osimhen potrà essere un elemento importante per il gioco di Luciano...”.

Per quanto riguarda i pregiudizi che taluni potrebbero avere nei confronti della nuova guida tecnica del Napoli, accusata di non saper gestire i rapporti interpersonali con i leader all’interno dello spogliatoio. Chi meglio di Bertotto può confutare questa tesi. Magari influenzata dal personaggio interpretato da Tognazzi, nella fiction su Totti. “Spalletti in contrasto con i leader dello spogliatoio? Con me non l’ha fatto. O meglio, ci siamo scontrati, ci siamo detti le cose in faccia perché tra uomini e persone vere si fa così. Abbiamo avuto scontri per motivi importanti o futili ma sempre nel rispetto della persona. E infatti ho sempre avuto e ho ancora con lui un rapporto bellissimo, schietto e leale. Il mister è uno che ama le persone vere“.

